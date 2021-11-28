抗疫與共融不應有衝突　平機會倡豁免長者露宿者用安心出行

政府強制市民於下月9日起進出所有食肆使用安心出行，外界關注會否對沒有智能手機的長者及露宿者帶來差別對待。平等機會委員會主席朱敏健今（28日）出席活動後表示，平機會近日收到數個團體代表來信查詢及給予意見，該會昨（27日）已向政府反映建議。他認為在現時亦未有解決方案情況下，政府應取得平衡了解彼此需要，豁免有需要人士使用安心出行。

朱認為抗疫與平等機會多元共融不應有任何衝突，舉例指有視障人士難單獨在場所尋找安心出行標示，希望政府在技術上作補救，如設凸字指示或可簡化豁免表格內容，方便相關人士。他又建議不單是智能電話，政府亦可讓市民可在電子手錶或手鐲等飾物上安裝安心出行。

對於有指政府有意推出疫苗護照，如市民未有接種疫苗不可進入部分處所，朱認為近日疫情現變化，政府有必要推出抗疫措施，但難免會對不同人士造成差別待遇，強調應思考在技術上可行、公眾又接受的解決方案，建議有關團體與政府應有更直接溝通，互讓互諒作討論。

同場的香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉指政府推出安心出行時設有豁免政策，因政府經常強調不會強迫市民接種疫苗，如要推出疫苗護照應考慮是否推出相關措施及安排。他希望政府應先與社會有充分討論，不應突然推出措施。