老齡化配套設施供不應求　蔡海偉：政府不可再等

對於勞工及福利局局長羅致光今日(28日)網誌提及人口老齡化的問題，香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉表示，世界各地面對人口高齡化挑戰，政府在配套設施規劃上，如在居家安老、住屋、教育及康樂文化事務方面應與時俱進。

對於社會服務方面，院舍及社區照顧服務需要亦會增加，出現供不應求情況，相信未來需要作更多研究。他認為羅現時提出有關情況，亦有時間作規劃，但不可再等。

被問及過渡性房屋「南昌220」租期明年屆滿，蔡指在在此前半年社工已與有關租客討論安排搬遷計劃或協助申請其他過渡性房屋，料至明年會有約20%住戶獲派公屋單位。

他又指過去租戶居住過渡性房屋約5年多有機會獲派公屋，隨着公屋輪候時間增加，希望租客可盡量續約，提高上樓機會，希望政府或私人發展商提供的單位，都可讓租戶住得更長間，達致「成功過渡上樓」。

對於政府研究修例要求社工註冊局成員宣誓，他指政府已表明會在社工註冊局條例中加入有關國安法的要求，任何人在港均要遵守該法，相信大家明白國安法重要性，看不到成員宣誓的必要性，認為需要不大。