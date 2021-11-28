應付Omicron變種病毒 南非進口澳門冷鏈食品今起一貨一檢

澳門於今日(28日)起，對南非進口的冷鏈食品實施「一貨一檢」的全數檢測。

因應變種病毒株Omicron來勢洶洶，澳門市政署表示今日(28日)起，將配合衛生部門最新防疫措施，對從南非進口的冷鏈食品實施嚴格留置待檢，即「一貨一檢」的全數檢測，取代以往的抽樣檢測。

澳門市政署持續因應疫情調整冷鏈食品的防疫措施，包括自去年11月起，進一步實行「外包裝全消毒、內包裝全檢測」的安排，每周消毒冷凍食品外包裝箱數量超過77萬箱，另每日平均抽取冷鏈食品及環境樣本250個，由1月至今，共抽樣逾5萬3千個，結果暫時全部無異常。

而冷鏈食品溯源追蹤系統資料顯示，由本年1月至今，從南非入口澳門的冷鏈食品共有10批次，最近一次的南非入口紀錄則為6月，涉及100公斤魚柳。上述每批次貨品已通過「外包裝全消毒，內包裝全檢測」，結果均無異常後進口澳門。

另外，自本年8月起，澳門從事冷鏈工作的約3,300名人員，須每7天進行一次強制新冠核酸檢測，並且須持當日有效的「綠碼」上班。如相關人員未有按有關規定，將暫緩處理相關商戶或場所的入口申請或營運。