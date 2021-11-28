荔枝窩復耕由荒轉盛　村長冀可持續發展經驗供借鏡

位於新界東北的荔枝窩村2013年起在香港大學與滙豐的合作支持下，村民重新復耕，種植多類植物，包括咖啡豆、玉薑等。上年更獲聯合科學教科文組織亞太區文化遺產保護獎首設的「可持續發展特別貢獻獎」。

頒獎典禮今日(28日)在荔枝窩村舉行，大會安排麒麟助興。聯合國教科文組織曼谷辦事處文化部專員楊碧幸博士透過錄像致詞，稱讚項目別具創意，示範了可持續發展的原則，展示了如何能夠互相強化遺產地內外的文化遺產保育工作。港大建築學榮譽教授龍炳頤代表聯合國教科文組織頒獎。

荔枝窩村村長曾偉業先生感謝港大和滙豐透過『滙豐永續鄉郊計劃』守護荔枝窩的環境和文化，令荔枝窩由荒廢村落，變成充滿生命力的社區，並盼望荔枝窩的經驗，能夠幫助本地和海外的村落，探索出可持續發展的路向。他亦盼望荔枝窩村民的後代都能繼續守護村落。

聯合國教科文組織在 2020 年新設「可持續發展特別貢獻獎」，並更新了獎項的評審標準。「荔枝窩鄉郊文化景觀」項目在亞太區9個國家共48個申請中獲選為「可持續發展特別貢獻獎」的2個得主之一。評審團讚揚荔枝窩項目以創新方式推動鄉郊永續發展，採用以自然為本的方案，從可持續發展的3個重要方向經濟社會與環境，全面復興這條歷史悠久的客家農村。