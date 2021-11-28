警破葵青爆竊集團拘4黑漢　至少涉區內3案約20萬元贓物

警方察覺到葵青區於本月接連發生多宗單幢式樓宇的爆竊案，新界南總區刑事部及葵青警區聯手展開針對式調查，成功鎖定一個犯罪集團，並於上周五(26日)該集團再度企圖作案時將其截停，先後拘捕4男子(30至39歲)涉嫌「爆竊」及「企圖爆竊」，相信他們至少涉及月內3宗爆竊案，涉案贓物總值約20萬。

新界南總區重案組區智健高級督察指，區內多幢單幢式住宅成為賊人目標，賊人分別由大廈正門或後門潛入，再用鐵筆撬毀鐵閘及大門，潛入單位盜取包括首飾、金器及現金等貴重財物。警方翻查大量閉路電視後，成功鎖定部分賊人身份。

於上周五，探員在一單幢式住宅外埋伏，發現目標人物分別由大廈正門及後門離開，於是上前截停，並登樓視察調查。涉事大廈內一共2個單位鐵閘被撬毀，惟經點算相信單位內俱無損失，探員及後在大廈一個垃圾桶內檢獲一個背囊，裏面藏有鐵筆、手套等爆竊工具，警方相信賊人今次未能得手，遂將爆竊工具丟棄後離開現場。

警方以涉嫌「企圖爆竊」當場拘捕3名男子，並於追查後再掩至荃灣一間酒店內，拘捕另一名爆竊集團男成員。4名被捕男子(30至39歲)據悉均有黑幫背景，分別報稱地盤工及無業，警方已檢獲他們早前犯案時所穿衣物，並於當舖起回部分失物。4人已被落案起訴爆竊罪及企圖爆竊罪，案件將於明日(29日)在沙田裁判法院提堂。

區續指，相信有不法分子利用女性身份降低保安員戒心，由集團女成員負責將爆竊工具「光明正大」帶入大廈，再轉交同夥作案，將繼續追緝犯罪集團在逃成員歸案。警方呼籲市民提防盜竊，於年關時加強家居保安，保安員亦要提防陌生人進入大廈，如發現可疑人士可立即報警求助。