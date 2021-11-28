洗米華等11人被移送檢察院偵辦　涉架設海外賭博平台

浙江省溫州市公安局於上周五(26日)發布案情通報，指澳門太陽城集團董事周焯華(綽號「洗米華」)涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，溫州市人民檢察院依法對其批准逮捕，而澳門司警昨拘捕11名涉案人士，帶回警局調查。澳門特區政府司法警察局今(28日)指，已拘捕該犯罪集團的姓周男主腦及其餘10人，稍後會將有關人等移送澳門檢察院偵辦。

澳門特區政府司法警察局今舉行特別新聞發布會，指偵破一宗涉及犯罪集團、不法經營賭博及洗黑錢罪的案件，指於2019年8月收到情報，有不法集團利用澳門經營貴賓廳業務，於海外架設賭博平台，招攬內地居民進行不法網絡賭博，而該些不法獲得的財產，透過娛樂場貴賓廳帳戶，經地下錢莊等不法途徑轉移及掩飾。

司警於去年4月轉為專案並深入調查，於昨凌晨見時機成熟採取行動，在皇朝及路環多個住宅單位，拘捕11人。有關人士已承認架設海外賭博平台、開展電投犯罪活動等行為，至於其他調查上細節則拒絕合作，行動中，司警檢獲電腦、伺服器、電話及300萬澳門元等。至於是否有其他人士在逃，有關當局則未有回應。