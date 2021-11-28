醫管局中醫復康門診成治療新選擇　1400新冠康復者參與其中

醫管局今日(28日)舉行「18區中醫診所同心抗疫嘉許禮」，嘉許負責營運18區中醫診所暨教研中心的非政府機構代表，以及參與醫管局「中醫門診特別診療服務」及「住院病人中醫特別診療服務」的中醫師，於新冠肺炎疫情期間的貢獻。上述2項服務為新冠肺炎康復者，及住院的確診患者提供更多復康和治療選擇，至今分別有接近1,400名康復病人及約100名住院病人參與。

食物及衞生局局長陳肇始表示，醫管局在2020年4月推出「中醫門診特別診療服務」，有14間參與計劃的中醫診所，為康復出院的新冠肺炎病人提供免費的中醫內科門診復康治療，至今已有接近1,400名康復病人參與，診療次數接近1萬人次，醫管局亦於去年9月聯同3間本地大學及中醫診所展開觀察性研究，搜集更多臨床數據。

其後，醫管局成立由資深的臨床中醫及西醫組成的專家小組，參考中西醫協作治療住院服務的經驗，為新冠肺炎住院病人制訂中醫臨床診療方案。醫管局在今年1月開展「住院病人中醫特別診療服務」，為在亞洲國際博覽館社區治療設施，及北大嶼山醫院香港感染控制中心內的病人提供中醫診療服務。參與的中醫診所共有9間，服務至今已有約100名病人參與，診療次數約550次。

陳肇始形容受邀人士於「疫情下默默耕耘」，又表示中醫藥是香港醫療體系中一個重要部分。全港18區中醫診所由醫管局、非政府機構及大學3方協作營運，在地區層面肩負基層醫療功能。中醫診所自2020年3月起亦開始提供政府資助中醫門診服務。同時，醫管局亦透過中醫診所，在指定的8間公立醫院提供政府資助中西醫協作治療住院服務。

同場的醫管局主席范鴻齡則表示，中醫診所為新冠肺炎康復者提供中醫內科門診復康服務，使他們在康復路上得到支持及照顧，表示中醫在抗疫治療標誌着一個「重要里程碑」。