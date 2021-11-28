政Whats噏： 參與4次殘奧終奪牌　劉慧茵冀薪火相傳分享經歷

港隊運動員喺2020東京殘奧會取得兩銀三銅佳績，令社會更關注殘疾人士運動發展。其中喺硬地滾球混合雙人賽奪銀牌嘅劉慧茵今（28日）出席國際復康日活動時，被問到未來有咩目標時，佢就笑指已達成目標，未來希望薪火相傳，向年輕殘疾運動員分享經歷。

劉慧茵分享時話2005年開始運動，曾接觸兩個運動項目，但因體能限制最後選擇硬地滾球項目。佢話幾年前開始轉為全職運動員，先發現該項運動嘅難度，加上教練同個人要求增加，無形之中為自己加添唔少壓力，幸好得到教練同朋友支持，令問題逐一解決。

咁做咗運動員後有咩困難要克服呢？佢話轉為全職運動員後，因為訓練時數增加，最擔心體能難以應付。但運動同時都為佢帶嚟方向同目標，做嘢更起勁，加上認識唔同朋友，做人處事都更成熟。

第4次參加殘奧嘅劉終取得第一個獎牌，佢話好感激教練陪伴，雖然過程好艱難，但最終達成目標，坦言鬆咗一口氣，無辜負其他人期望。佢又強調比賽時唔好太看重成敗得失，最重要係享受過程啊！

港隊代表之一、曾喺2016年里約殘奧會奪金嘅飛魚鄧韋樂亦有同場，佢話最深刻比賽都係喺里約奧運取得金牌，笑指當時比賽後非常疲倦，連勝出取得金牌都唔知，睇到電視營幕上宣布其勝出，雖然心中好開心但亦未及反應。東京殘奧已完滿落幕，佢話未來目標係繼續一步步突破自己，練好泳式，鍛煉自己做得更好。