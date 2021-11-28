學生接觸「躺平主義」恐萎靡不振　楊潤雄冀加強價值教育

教育局局長楊潤雄今日(28日)在教育局網誌「局中人語」指，近年社會出現種種歪風，令一些青年人受影響而耽於逸樂、誤信失實資訊而走歪路等，加上近來出現的「躺平主義」，令他感痛心及憂慮，因此須加強價值觀教育。他表示，課程發展議會的「價值觀教育常務委員會」將於短期內公布《價值觀教育課程架構》(試行版)供學校採用，以更整全及有系統地加強推展價值觀教育。

楊潤雄指，近年社會出現種種歪風，例如沉迷網絡遊戲、在互聯網散播虛假、誤導和煽動仇恨的信息、不良的性資訊和引誘，令一些青年人受影響而耽於逸樂、誤信失實資訊而走歪路、對前景失去信心，他和眾多愛護他們的父母及師長一樣，感到非常痛心。

他續指，近來出現的「躺平主義」更是令人憂慮，這種消極的人生心態，容易令人萎靡不振，長遠會窒礙社會的進步，因此必須對症下藥，同心協力加強價值觀教育，扶持學生建立正向思維。

楊又指，學校課程檢討專責小組去年9月向教育局提交方向性建議，當中包括優先推行價值觀教育。課程發展議會的「價值觀教育常務委員會」將於短期內公布《價值觀教育課程架構》(試行版)供學校採用，以更整全及有系統地加強推展價值觀教育。

常務委員會將增加首要培育的價值觀，並就不同範疇和學習階段提出學習期望，例如從小建立國家觀念、加強守法意識、媒體及資訊素養、生命教育、性教育及禁毒教育等，幫助學校釐訂學生的學習重點。