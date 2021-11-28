中大政政系報讀人數不足　擬合併國際關係及行政管理學吸生源

學生在大學選科時，或被社會氣氛左右。據指，今年報讀人數大跌的中文大學「政治與行政學」，將與「全球研究」和「數據科學與政策研究」課程，合併入政政學系「救亡」，最快2023/24學年落實。政政學系系主任盧永鴻接受傳媒訪問時指，政政過往偏重政治學，令畢業生就業欠缺優勢，若加入國際關係和公共行政管理，可平衡發展並裝備學生專業能力，增加學系報讀吸引力。

中大社會科學院9月成立跨學科課程委員會，籌備檢視不同學系和課程的資源運用。盧指出，「政治與行政學」包含政治學、國際關係，以及公共行政管理，惟過去一直偏重政治學，而全球研究、數據科學與政策研究兩個課程的內容，正好對應國際關係和公共行政管理方向，形容計劃是「重啟創系初衷」。他指，改革課程大綱已提交予學院考慮，或將會於23/24學年起落實。

盧認為，學系近10多年偏重政治學，惟政治、公共行政和管治很受外在環境影響，形容「不能把所有籌碼只放在一個地方」，要讓學生「看到職業前景」，有助增加學系報讀吸引力。盧表示，學系重整後學生將有畢業實習要求，例如外交使館、非牟利機構、智庫，議員辦事處。

目前政政有約13名教授和講師，主要為政治學範疇，盧指合併後學系後不會改名或削減人手，3個本科課程的內容、課程架構反而可連貫規劃，並共用更多資源，包括教學人手。他希望招聘更多人手，讓公共行政和國際關係團隊，由2至3人各增至4至5人。