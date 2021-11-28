STEM能力與青少年公民責任心呈正比　機構籲學界加強科研培訓

本港學界積極推廣STEM(科學、科技、工程及數學)教育，有社福機構於今年6月至8月訪問了628名就讀中一至大專的學生，要求他們對各方面自評。結果發現，受訪學生自評對STEM的興趣或能力愈高，均有較佳的自主學習能力、同理心及公民責任心，因此呼籲學界在學科以外，加強培訓青少年的STEM能力。

香港中華基督教青年會今(28日)發布有關調查，該會要求受訪者自評自主學習能力、同理心及公民責任心，6分為非常同意，1分為非常不同意，受訪者在上述3項自評均高於4分，其中公民責任心最高，平均分為4.4分。

在「公民責任心」的分項中，受訪者最認同自己「有責任去建立一個可持續發展的未來」(平均分4.5分)和「有責任去參與社會服務、關心他人」(平均分4.46分)。

根據調查結果顯示，對STEM科目感興趣/能力較高受訪者，相比不感興趣或能力較差的受訪者，其自主學習能力、同理心和公民責任心的自評分數均較高。政府及學界積極推行STEM教育，但仍26%人表示曾聽過但不知道STEM的內容，另外有約7%表示不知道什麼是STEM。

青年會建議將STEM教育融入和結合社會服務元素，同步培養學生不同範疇的軟性技能，增加學生課堂外學習STEM的意願，有助學生全面發展。青年會書院校長劉國良表示，做好STEM教育需要多方配合，教師在課堂時專心恒常教務之餘，亦需要在STEM教學上作出安排，學生亦需要主動積極學習，勇於參加不同活動和比賽，加上家長的配合，3方面相輔相成。