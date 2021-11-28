政Whats噏：黃丹晴重提區會失主席　翻舊帳斥民主派老鬼變叛徒

民主派鬼打鬼，荃灣區議會上周補選副主席，最終喺民主派爆內訌棄選，由唯一報名參選嘅建制派邱錦平自動當選。事件一出，令屯門區議會副主席黃丹晴大呼感慨，事關該區議會早前亦畀建制派「執雞」得主席一職，佢批評部分民主派老前輩反而既唔做嘢，仲要變成叛徒，令主席或者副主席嘅職位畀建制派拎到啊！

話說荃灣區議會副主席由邱錦平自動當選後，黃丹晴喺Facebook貼文，話雖然同荃灣唔同區，但民主派喺屯門區議會亦經歷完爭輸完主席，佢深深體會到每次爭呢位時都會盡顯人性。佢指大家想逗多啲薪金係好合理嘅，但認為問題在於當事人有冇做嘢呢，而呢個大家有眼睇嘅。

佢又轉發咗荃灣前區議員陳劍琴日前嘅貼文，陳當時直斥是次民主派協調失敗，其實早有先例，就喺上年1月現屆區議會新上任時「民主派」內部協調，會內無民主派政黨嘅素人、或並非來自公民黨或民主黨等「大黨」嘅同事卻被一班老鬼壓場，其後每次提出一啲改革建議，幾個老鬼就話「以前唔係咁」而予以否決。

黃亦話屯門區都有類似情況，反問啲「老前輩」做咗啲咩？佢話以屯門區為例，有啲民主派元老只會吹噓自己為民生20多年，由上世紀90年來做到依家，結果係「連區議會大會都冇開到呀陰功」。

睇返屯門區議會補選主席嘅會議紀錄，本身屯門區議會11位區議員當中，民主派佔7人，建制派屈居下風，可惜民主派自己唔團結，當日民協前成員江鳳儀就以身體不適為由缺席，令泛民少咗個人，加上投票時再由民主派投畀對家，最後建制派陳有海透過抽籤執雞得到主席一職。

其實，喺多個區議會嘅正副主席補選當中，大多出現泛民因爆內訌、出叛徒等而將席位送咗畀建制派，簡直係醜態百出。黃亦暗指兩個區議會補選正、副主席嘅「叛徒」都係元老級區議員，不禁感嘆「老有咩用」，應該要做實事先有用。