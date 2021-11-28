東網揭景桃樓駭人曱甴屋　涉事租戶現身拒訪　房署零行動

公屋驚現「曱甴屋」，房屋署束手無策！《東方日報》今日(28日)頭版報道，位於將軍澳景林邨景桃樓一個中層單位，由於租戶長期拾荒、堆積垃圾在家，導致曱甴叢生，影響鄰舍。東網記者今午再到現場巡視，甫踏出電梯門，已見曱甴空群而出，過百隻曱甴遍布樓層不同位置，狀極惡心。有鄰居表示雖然有人今午上門稍作清潔，但根本無效。房屋署則回應稱，日前得悉事件後，辦事處已隨即聯絡有關租戶作出警告，並已按屋邨管理扣分制跟進；但指若租戶不願意移除垃圾，才會扣分。

本報記者今午再到現場跟進事件，甫踏出涉事單位樓層的升降機門，已惡臭撲鼻，走廊上曱甴屍橫遍野，過百隻曱甴佈滿樓層每一個角落，甚至飛到記者身上，極為恐怖。據涉事單位的鄰居李先生所指，「中午時有人來掃乾淨，但現在又多了(曱甴)，周圍都係」；他又稱需要每天叫辦事署人員上來打掃，無日無之，身心俱疲，只寄望房署能盡快解決事件，不過望向腳下遍地曱甴橫行，明顯願望落空。

記者採訪期間，曾恰巧遇見涉事租戶的兩名家庭成員一同回家，不過兩人剛出升降機，其中一人隨即詢問記者身份；當記者表明身份道明來意後，對方反問「有曱甴咩？」並與另一人急急腳返回升降機離開，拒絕接受訪問。

事件纏繞數年，多名鄰居表示雖曾多次向房署投訴，但仍不見改善，每日仍要與曱甴共存。鄰居王婆婆表示，雖曾勸告涉事租戶避免拾荒回家，但對方不聽勸阻，婆婆無奈稱「我哋小市民，都無辦法！」由於房署遲遲未解決事件，婆婆現時每天都要小心緊閉家門鐵閘，否則只要「鬆懈」片刻，「小強」即刻入侵。曱甴之禍除影響同層鄰居外，連樓下單位戶主亦慘遭曱甴「打擾」，梁小姐稱曾兩次向房署投訴，但事件未有解決，狠批「房署幫唔到我」，連投訴亦不獲理會。

房屋署回覆東網時指，根據記錄，房屋署曾於數月前接獲有關投訴，辦事處職員曾勸喻有關租戶，當時該租戶表現配合及單位內的雜物得以清理。而日前得悉事件再度發生後，辦事處已隨即聯絡有關租戶作出警告，並已按屋邨管理扣分制跟進。署方補充指，若租戶不合作，不願意移除垃圾，才會扣分。若公屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約/暫准證將被終止。

房署又稱，辦事處職員現仍在聯絡有關租戶及處理這宗個案。如有關情況沒有改善，房屋署會再採取適當管制行動包括終止租約。