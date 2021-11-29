學前兒童精神健康求助個案倍升　最幼求助者年僅兩歲半

近期學生自殺事件接二連三地發生，令人憂心學童精神健康。有社福機構表示，上學年接獲有關兒童精神健康的服務個案按學年增加97%。機構指，接觸過最年輕的患精神問題求助人只有兩歲半，促請政府將為學前兒童提供社工服務的先導計劃恒常化，讓社工及早介入，協助有需要的幼童解開心結。

香港小童群益會於2004年開始成立「陽光校園」幼稚園駐校社工服務，並由2018/19學年起，參與政府為期3年半的「在學前單位提供社工服務先導計劃」。該會高級服務顧問林綺梅表示，計劃中2020/21學年接獲的兒童服務個案總數為1123宗，較對上一個學年接獲的871宗，上升28.9%；其中與精神健康有關個案佔40.3%，即452宗，比對上一個學年的229宗升97%。

林指出，父母的情緒狀況與小朋友的精神健康息息相關，該會處理有關兒童精神健康的個案中，有80%家長本身亦有精神健康問題，而且該會處理過的個案，年紀最小的求助人只有兩歲半。她建議政府可將社工服務先導計劃恒常化，讓有需要的幼童可得到適切幫助。

今年就讀K3的Adam，面對復課後的學校環境轉變、加上弟弟的出生，開始出現不同情緒問題，例如會在自己的生日會上因不想拍照而大哭，但卻難與媽媽表達真實想法。Adam媽媽形容「他有委屈會躲在一邊哭」，但因兒子難以說明哭泣的原因，經常令她感到束手無策。後來經學校社工轉介，參與「陽光校園幼稚園駐校社工計劃」的「執行能力小組」後，情況有所改善，Adam學會表達自己內心感受，主動與人溝通，家庭關係亦變得更融洽。

香港小童群益會早期兒童發展督導委員會主席、兒科專科醫生葉柏強表示，學校是兒童精神健康發展的最重要平台，尤其在疫情期間學校停課，讓兒童難以學習和同齡人溝通。他建議家長多關心子女的情緒問題，並為子女建立健康生活習慣。