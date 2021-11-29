威院多元團隊推個人化治療　增末期肺癌存活率

最新的研究顯示肺癌再次成為香港人的頭號殺手，但即使不幸患上肺癌，有醫生指能將「肺癌末期病變成長期病」，提高患者的存活率。新界東聯網肺癌多元團隊定期舉辦跨部門會議，為病人度身訂造治療方案，加快病人康復進度。團隊把「個人化治療」的概念應用在晚期肺癌病人身上，期望能大大降低患者死亡率，面對肺癌要將其「拆件」、「逐個基因擊破」。

多元團隊早於1999年已有雛形，直至2005至2006年團隊開始成熟，每月花一至兩日舉辦跨部門會議，每次討論10多位病情難以處理的肺癌病人。中文大學外科學系心胸外科組教授吳士衡表示，除了跨部門間有更好的溝通，讓病人得到最合適、個人化的治療外，還令患者能較快獲得治療。不少病人因而提升生活質素，甚至提高存活率。吳續指，整個護理過程中，由護士擔任個案經理，跟進病人的病情進展。

另外，威爾斯親王醫院於2018年率先試行胸外科手術後加速康復計劃，威院外科病房經理楊偉傑表示，肺癌病人術前將由護士應診，提醒他們注意事項，使他們有心理準備；並安排物理治療，替病人打好做復康運動的基礎，讓肺癌病人適應整個治療，加快康復時間，把住院日數減少約1天。

多元團隊更為病人提供個人化治療，例如全港獨有的複合手術室肺癌手術、為世界權威的無創微波消融術、沒有創傷性的液體活檢、創新的體外種癌試藥治療等，該院更是用多元化藥物治療末期肺癌病人的「龍頭醫院」。

中大腫瘤學系系主任莫樹錦則稱，以往肺癌病人只能嘗試化療，現有更多選擇，包括個體化治療、讓肺癌病人進行基因測試等。現時醫院管理局轄下的醫院均會根據國際標準，讓有腺性腫瘤病人，以及有輪狀腫瘤而沒有吸煙習慣的肺癌患者，進行規定性免費基因測試。

莫展望未來治療的發展，指將普及由3個基因增到7至8個基因的標靶藥；免疫治療由單藥變成雙藥治療；提供細胞治療、癌症疫苗等方案。莫指已研究肺癌逾20年，由初期只有10-12個月的存活期，現時病人生命平均延長至數年。根據美國研究，吸煙者及早進行身體檢查，能將肺癌死亡率降低20%。