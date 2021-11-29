東方日報A2：懶理十面埋伏　港府開門招毒

各地相繼錄得新變種病毒Omicron確診個案。為防疫魔落地生根，多國收緊入境檢疫要求，以色列更「鎖國」禁止非國民入境。但本港應對新變種病毒卻落後於形勢，迄今只將非洲南部7國及南非納入高風險地區，禁止非港人由當地入境，但對同樣錄得確診的德國、澳洲及意大利等地維持中風險級別，容許任何已打針人士及尚未打針的港人由當地入境，面對即將到來的聖誕節留學生返港潮，港府此舉無異於「開門招毒」。專家指為減低輸入新變種病毒的風險，應將從錄得確診地區抵港人士的檢疫要求，與從非洲南部7國及南非抵港人士的檢疫要求看齊，包括統一坐21天「疫監」，並禁止未打針者入境。

截至昨日下午，除非洲南部7國及南非外，英國、荷蘭、德國、意大利、以色列及澳洲等地都先後錄得病例。但相關地區中，本港目前僅將非洲南部7國及南非、英國及荷蘭被納入高風險地區，只容許已打兩針的港人從當地返港，並抵港後檢疫21日，當中由非洲南部7國及南非抵港人士的首7天「疫監」更必須於竹篙灣檢疫中心進行，之後14天轉到指定檢疫酒店繼續。

但德國、意大利、以色列及澳洲等地仍被評為中風險地區，任何人已打兩針從當地抵港只需檢疫14日，而未完成疫苗接種的港人亦可返港，只需坐21天「疫監」。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，本港難以倣效以色列「鎖國」，但如果上述國家接二連三出現Omicron病例，收緊從當地抵港人士的檢疫要求會較穩妥，包括要求入境者必須打齊兩針；延長檢疫日數至21天，並於竹篙灣檢疫中心接受隔離以減低檢疫人士互相感染的機會；以及加密檢測至每日一檢。他指，相關要求與被納入高風險地區的非洲南部國家看齊，有助減低Omicron在本港植根的風險。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，從非洲南部國家抵港人數較少，竹篙灣檢疫中心尚可容納；但英國、荷蘭、德國及澳洲等地若有爆發，從當地抵港人數會較多，對本港機場、檢疫設施、醫院造成傳播風險，港府屆時有必要全面停航，亦應針對相關地區發旅遊警示，對當地港人作出預警。

梁又指，新變種病毒已滲透航空運輸，港府應加強機組人員的閉環管理，要求他們抵港後必需到指定酒店隔離，滿14天才進入社區。他警告若不慎有感染新變種病毒的人進入社區，引起爆發，香港隨時被全球封鎖，甚至影響通關。

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