Omicron殺到埋身　許樹昌指「疫苗護照」大勢所趨

自從南非本月24日稱發現新冠變種病毒Omicron，多國政府宣布限制非洲南部旅客入境。目前本港已有2宗Omicron確診個案又適逢中港兩地通關在即，難免引人憂慮，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(29日)在電台節目表示，有關確診個案均在檢疫酒店發現，未流入社區，認為只要做好外防輸入，本地與內地通關進程不會受影響。他指出，雖然Omicron仍有待世衞專家分析，但該病毒的攻擊力比Delta強，呼籲市民，尤其是免疫系統失調的人士、長者及長期病患者等，盡早接種疫苗，因為接種疫苗肯定可以減低感染及死亡。

對於消息指，政府正研究推出「疫苗護照」至所有餐飲及表列處所，許樹昌認為是大勢所趨，指其他國家都有同樣要求。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則估計，由非洲南部8個國家入境的港人數量不多，應該安排於竹篙灣檢疫中心完成21日檢疫，而不是目前分拆成首7日在該中心，後14日在酒店。何認為，Omicron對中港通關有一定影響，內地可能會對涉及機組人員豁免檢疫安排感到憂慮。他又指出，Omicron或會減低疫苗功效，而針對Omicron的疫苗研發亦一定落後於現狀，但強調疫苗對預防重症有一定成效，並鼓勵有需要人士接種第3劑疫苗。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在另一個電台節目表示，Omicron變種病毒的傳播速度快，建議當局果斷決定，安排所有由南非及有Omicron變種病毒爆發地區抵港人士，在竹篙灣檢疫中心完成21日隔離檢疫，同時收緊機組人員檢疫安排，實施閉環管理或取消豁免。曾指，不少國家採取「與病毒共存」策略，很容易產生新變種病毒株，本港要思考有關策略的可行性。他又稱，應對新變種病毒，除了接種疫苗，市民要繼續保持個人衞生，減少前往人多擠迫的地方。