中港通關存變數　或延至12月下旬啟動

新冠肺炎疫情下中港兩地封關逾年，據悉，原本有望12月首周可與內地實施的有限度免檢疫通關或需延至12月下旬。有傳媒今日(29日)引述消息，指目前港府正努力與內地協商將通關名額由每日會有1,000個，加碼至5,000至6,000個，並希望於聖誕或大除夕前落實，不過雙方目前於熔斷機制仍然未有共識。有議員則指目前港府仍准許機組人員可獲免檢疫安排，惟非洲新變種病毒Omicron卻來勢洶洶，內地官員難免對此憂心，故真正通關時間真的難以揣測。

據了解，因香港持續有確診個案，內地方面要求，倘若有一宗本地確診便暫停通關，但港府認為條件過分「辛辣」，希望內地當局能夠接受以兩個群組在本港同時爆發才作為「熔斷點」，目前雙方於熔斷機制仍然未有共識。

議員田北辰則指，就他了解，廣東省希望香港與澳門通關安排看齊，即如出現一宗源頭不明個案就暫停免檢通關。但港府卻希望放寬，因此目前仍未有共識。此外，他又認為目前港府仍准許機組人員可獲免檢疫安排，惟非洲新變種病毒卻來勢洶洶，內地官員難免對此憂心，故真正通關時間真的難以揣測。

另一方面，通關延遲原因，亦有消息指，港府及內地或者是想避免12月19日立法會選舉日當日有2批人士一同現身於口岸，交叉風險機會大增，包括前赴口岸票站「閉環式投票」的內地港人，及獲取通關名額的北上港人。

田北辰參選第七屆立法會新界西北選舉，對手有民建聯周浩鼎及新思維黃俊瑯。