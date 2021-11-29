涉架設海外賭博平台　洗米華被移送路環監獄羈押

澳門太陽城集團董事周焯華(綽號「洗米華」)涉嫌在中國境內實施開設賭場案，澳門司警前日(27日)拘捕11名涉案人士，並於昨日(28日)召開記者會表示已拘捕該犯罪集團的47歲報稱商人的姓周男主腦及其餘10人，移送澳門檢察院偵辦。據悉，經過超過14小時偵訊，刑庭法官接納檢方建議，今日(29日)早上6時許對周採取羈押強制措施，送往路環監獄。

浙江省溫州市公安局是在上周五(26日)發布案情通報，指周焯華涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，溫州市人民檢察院依法對其批准逮捕。其後，澳門特區政府司法警察局昨日公布偵破一宗涉及犯罪集團、不法經營賭博及洗黑錢罪的案件，指於2019年8月收到情報，有不法集團利用澳門經營貴賓廳業務，於海外架設賭博平台，招攬內地居民進行不法網絡賭博，而該些不法獲得的財產，透過娛樂場貴賓會帳戶，經地下錢莊等不法途徑轉移及掩飾。

司警於去年4月轉為專案並深入調查，於前日凌晨採取行動，在皇朝一商業大廈及路環多個住宅單位，拘捕11人。據了解，被捕的除洗米華外，還有8男2女(30至56歲)，均報稱為高級行政人員，其中1名40歲姓周男子為香港居民。有關人士已承認架設海外賭博平台、開展電投犯罪活動等行為。行動中，司警檢獲電腦、伺服器、電話及300萬澳門元等。