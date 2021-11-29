中大研究揭新冠病毒致急性腎損傷機制　標靶藥物有望成新治療

新冠肺炎不只攻擊肺部，香港中文大學醫學院近日一項研究發現，新冠病毒更可誘發急性腎損傷。研究團隊經小鼠實驗證實，新冠病毒的核殼蛋白（N蛋白）具有致病性，可引致腎小管上皮細胞死亡，留醫深切治療部的重症新冠肺炎患者中，超過40%出現急性腎損傷，且死亡率高。團隊發現利用基因敲除技術或針對性的抑制藥物可治療相關病症，研究結果在國際期刊《Advanced Science》發表。

中大醫學院指出，急性腎損傷常見於病情危重的新冠肺炎患者，發生率與其病情嚴重程度及自身是有否潛在疾病有關。急性腎損傷是繼急性呼吸衰竭後，在新冠肺炎危重患者中為第二常見的併發症。團隊透過小鼠實驗發現，新冠病毒的N蛋白可引起腎小管壞死和血清肌酐水平明顯升高，誘發急性腎損傷，情況與臨床觀察結果吻合，若病人本身有缺血性和炎症性疾病，情況更嚴重。

新冠病毒N蛋白會通過與Smad3的信號分子發生相互作用，激活細胞死亡途徑，直接誘發急性腎損傷。因此，團隊發現利用基因敲除技術或藥物抑制Smad3，可防止急性腎損傷。以Smad3作為抑制靶點，有望成為治療新冠肺炎急性腎損傷的新方法。中大醫學院內科及藥物治療學系卓敏生物醫學研究教授藍輝耀表示，新冠肺炎危重患者出現急性腎損傷，有機會演變成器官纖維化，如肺纖維化，靶向Smad3能抑制急性腎損傷，可為病人帶來希望。