港深創新及科技園首批8座樓宇　創科局料2024年落成

港深創新及科技園的建造工程，預計在2024年年底起分階段落成第一批共8座樓宇。

北部都會區規劃及創科新布局論壇今（29日）舉行，署理創新及科技局局長鍾偉強致詞表示，國家十四五規劃支持香港建設國際創新科技中心，而本港會繼續發展創科生態圈，與內地創科發展相輔相成。至於港府近年提出在落馬洲河套地區興建港深創新及科技園的建造工程正全速進行，鍾預計2024年底分階段落成第一批共8座樓宇。

鍾偉強指出，《施政報告》提到在《北部都會區發展策略》，將港深創新及科技園與落馬洲新田一帶整合為240公頃的新田科技城，連同深圳的科創園區，建立540公頃的深港科技創新合作區，可集港深兩地優勢匯聚海內外人才，勢必成為推動大灣區國際科技創新中心建設的重要引擎。

鍾又說，香港除了會完善創科生態圈，亦會繼續探討有利人才、資本等跨境流動措施。而港深創新及科技園將設立InnoLife生命健康創新科研中心，聚焦生物醫學、化學、物理、工程、人工智能等範疇的科研。

鍾偉強表示，政府未來會繼續把握國家發展的機遇，加強推動港深合作，推動生命健康方面研發。