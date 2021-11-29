入境處新一代電子護照系統　勇奪香港資訊及通訊科技獎2獎

入境處精益求精，不斷創新，其新一代電子護照系統更勇奪「2021香港資訊及通訊科技獎：商業方案（大獎）」及「2021香港資訊及通訊科技獎：商業方案（商業及公營機構）」金獎。評審讚揚該系統採用最新的防偽措施，更重要是在護照申請處理過程中採用了人工智能在內的先進技術，約80%的護照申請可自動處理，大大節省時間及成本。

「2021香港資訊及通訊科技獎：商業方案獎」頒獎典禮於今(29日)舉行，共11家本地創科精英企業獲獎，以表揚他們開發出創新及具有成本效益、能滿足商業及公營機構需要之商業方案的成就。其中，入境處憑「先進科技‧連繫世界：新一代電子護照系統」勇奪2獎。

新一代電子護照系統於2019年5月推出，由遞交申請、審批、印製護照到領證，新系統均注入智能及機械人元素，經優化的「申請證件服務站」集填表、免費拍照和電子繳費功能於一身，提供方便的一站式自助服務。市民亦可經新的「領取護照服務站」以自助形式輕鬆地完成領證手續。新系統精簡人手且提升效率，使處理申請的時間得以減少1倍至5個工作天，以及令申請費用自2006年至今一直維持不變。

評審委員會讚揚新系統節省時間、精力和成本，新系統下已簽發了逾70萬本護照，又指自助辦證及領取護照都深受社會各界歡迎，這是港府部門逐步使用技術的一個很好的例子，該系統作為護照簽發的主要模式已引起國際關注。