前高級督察超巿偷食物　判囚4周緩刑18個月　

有4次盗竊案底的前高級督察李士鳴，涉嫌在今年5月再犯案，在超市偷取近百元的食物，案件原定今天（29日）在西九龍法院開審，被告在審訊前認罪，求情指自己因為中風導致思緒混亂才會干犯本案，最終裁判官余俊翔判被告監禁4星期，緩刑18個月。

69歲被告李士鳴，報稱退休人士，退休前任職公務員。他被控一項盗竊罪，指他於2021年5月8日，在荃灣中染大廈Market Place超市內偷竊兩個蘋果、兩包菜及一盒比薩批，總值106港元。

案情指，被告在案發當日中午時分，在涉事超市形迹可疑，便衣保安於是尾隨其後，發現被告用外套遮蓋着一盒比薩批，沒有付款便離開超市。保安在店外截停被告，被告便立刻將外套擲落地逃跑，但跑了3米便被保安追上，並發現其餘涉案蔬果。被告在警誡下否認盗竊罪，表示自己已經為貨品付款。

被告今天沒有律師代表，自行求情時表示曾經中風，導致「啲嘢好亂、攪亂咗、唔喺有心（盗竊）」，並表示自己要長期服藥及覆診，中風令他口齒不清、行動有問題，希望法庭以罰款處理。

裁判官指，被告在2015到2017年曾經干犯4次同類型罪行，包括打荷包、店舖盜竊、企圖盜竊等，但考慮案底距今已有一段時間，今次涉案物品不算貴重，加上被告年事已高，故判監4星期，緩刑18個月。被告起初不理解緩刑安排，表示「大人，我唔食薄血藥會死」，裁判官向他再三解釋毋須即時入獄後，被告便稱「唔該大人，多謝」。

案件編號：WKCC3326/2021