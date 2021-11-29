前港腳卓耀國認淋油追債　准保釋候判　把風女友被判感化1年

前香港足球代表隊成員卓耀國涉嫌偕女友淋紅油收數，2人早前承認共14項刑事毀壞罪。案件今天（29日）在東區裁判法院判刑，裁判官下令卓耀國須向多名事主賠償共6350港元，並為他索取社會服務令報告，准他保釋至明年2月21日再作判刑。其女友則被判處12個月感化令。

本案2名被告分別是26歲報稱無業的卓耀國，及其女友、18歲報稱美甲師的歐陽倩瑩。承認案情指，卓於2021年1月23日至2月16日期間，分別在港島華富邨、石排灣邨、利東邨、新界青衣長康邨及長安邨、將軍澳健明邨、天水圍天耀（二）邨及天瑞（一）邨、葵涌葵盛東邨、上水清河邨、沙田新田圍邨、深水埗南昌邨、油塘道豐麗樓，共14次向不同單位的鐵閘和大門淋潑紅色油漆，卓每次淋紅油都會用手機拍攝下來。至於歐陽倩瑩則只參與其中2次，她負責幫卓把風及拍片。

雖然辯方求情稱卓有意繼續足球員職業，但是裁判官指出，卓因另一宗淋紅油案接受感化令期間，被驗出服用違禁藥物。裁判官訓斥卓如果想做運動員，生活須有紀律，並告誡被告把握機會，切勿在索取社會服務令報告期間再沾染毒品，否則刑罰可以監禁處理。除本案外，卓耀國早前亦牽涉入另一宗淋紅油案。他在今年6月承認3項刑事損壞罪，在觀塘裁判法院被判12個月感化令。

案件編號：ESCC 366/2021