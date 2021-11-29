男警長認偷同袍信用卡買電話　求情指不堪晉升壓力犯案

男警長前年盜去同袍信用卡進行行購物，在其同袍發現遺失再補領新卡後，他竟「再接再厲」地用盜走的舊卡「偷龍轉鳳」換走同袍新卡，圖掩人耳目繼續購物，並先後購買3部iPhone及在連鎖快餐店麥當勞購買食物。他購物後更偷偷再把新卡放回同袍銀包以取回舊卡，但最終仍被捕。男警長今日(29日)於區院承認盜竊及以欺騙手段取得財產共6罪，求情稱犯案因不堪晉升至警長的壓力，致犯下愚蠢罪行。法官將他還押至12月17日進一步求情，期間待取其精神及心理報告。

被告劉晉寧(35歲)，案發時晉升為警長不久，事發後已遭停職。被告今承認各3項盜竊及以欺騙手段取得財產罪，指他於2019年2月至3月，兩度偷去同袍信用卡、偷竊麥當勞11港元財物，及以欺騙手段取得3部iPhone，共值約3萬港元。

辯方求情指因今次案件已一手摧毀他一直引以為傲的警察事業，現已十分後悔。辯方並指被告案發時獲晉升至警長，而有一定壓力，他未能應付，又沒有向外求助，終致犯下愚蠢罪行。被告事後已求向專業人士求助，證實患有適應障礙問題。辯方並指被告呈上多封親友同袍的求情信，均讚賞他為人，事主亦表示原諒了他等，強調本案只單一事件，被告沒有重犯風險，他亦已為事件影響家人而自責，請求輕判。

案情指事主與被告在2017年於同一警署工作，事主工作時會把銀包等物件放入儲物櫃。在前年2月16日，事主發現其信用卡不翼而飛，而銀行紀錄則顯示該卡曾被用來於麥當勞購物。事主同月22日補領新卡，惟在25日卻發現銀包的新卡的位置，被已違失的舊卡取代，及後於3月5日當值後，其新卡再次出現，取代了舊卡。而據銀行紀錄，其新卡曾被用以購買3部iPhone，亦曾在麥當勞購物。被告於同年3月7日被捕。

案件編號：DCCC 767/2020