尼日利亞抵港漢證染非洲新變種　本地Omicron病例增至3宗

新冠肺炎疫情未止，食物及衞生局局長陳肇始公布，昨日(28日)確診的37歲男子(個案編號：12432)證實感染Omicron病毒，令本港相關確診個案增至3宗。另外，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(29日)新增3宗輸入病例，截至現時，本港累計確診宗數為12531宗，而初步個案則少於10宗。

最新1宗確診Omicron的個案為37歲男子，本月24日去過尼日利亞，經埃塞俄比亞及泰國到港，沒有病徵，第3日樣本陽性，驗出帶有N501Y，基因排序顯示屬Omicron，已接種美國研發的莫德納疫苗。

本港今日確診3宗輸入個案，分別是印度來港的73歲男子，已完成新冠疫苗接種。第2宗是62歲加拿大到港女子；第3宗是42歲男子，是芬蘭航空的機師，潛伏期去過芬蘭及新加坡，已完成新冠疫苗接種。初步確診個案少於10宗。

陳肇始表示，按本港現行機制，現時A組指明地區的防疫措施已較外國針對Omicron的新措施更嚴厲，正繼續密切監察不同地區的疫情，並會將出現Omicron的地區納入A組指明地區，名單稍後公布。若地區涉及的風險較高，例如有懷疑社區感染，本港會對相關抵港人士實施更嚴格要求，例如要求在竹篙灣檢疫中心先進行7天檢疫，始可前往指定酒店完成餘下14日的強制檢疫要求，亦要接受更頻密的檢測。

世衞於本月24日接獲南非通報出現首宗新冠病毒株譜系B.1.1.529個案，而本港亦於25日公布早前2宗的輸入確診個案，分別是個案編號12388及12404，即曾入住富豪機場酒店隔離的檢疫人士，同樣被驗出帶有Omicron變種病毒株，全基因組測序分析結果亦顯示，由南非抵港的36歲男子為源頭個案。陳表示目前會就每一宗涉及變種病毒株的個案作基因排序分析。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，現時來自A組指明地區的非港人已禁止入境，亦已要求屬Omicron高風險地區的人士要先去竹篙灣檢疫中心隔離，對於會否要求連港人都要禁入境，他指要平衡相關要求，並要視乎該些國家有否社區爆發的可能性，始會採取更嚴格的防疫措施及改變防疫政策。

徐樂堅表示，首兩宗Omicron個案於機場富豪酒店發現，已要求附近房間住客進行隔離檢測，全部沒有確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充，共要隔離的住客有14人，其中2人已返回上海，其餘12人全部已進行檢測，均沒有新增個案。

徐續指，根據世衞資料，目前採用的快速檢測方法對檢測Omicron變種病毒仍有效，亦會要求化驗所對於所有檢測結果不確定的樣本再送往公共衞生化驗所進行檢測。新冠疫苗方面，他指現時個案數據仍少，但疫苗對變種病毒株有一定保護，可能對預防保護會較低，但對減少出現重症機會仍一定有效。