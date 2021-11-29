立會選舉設3口岸投票站　包括蓮塘羅湖福田

新一屆立法會選舉將於下月19日舉行，政府將於投票日在蓮塘、羅湖及福田3個口岸的香港／深圳邊境管制區香港一側設立投票站，採取閉環式管理，共提供111,000個名額，讓在內地香港選民可投票。選民可透過網上系統，於12月1日(周三)上午9時起登記。政制及內地事務局局長曾國衞稍後將召開記者會公布詳情。

政制及內地事務局今午（29日）表示，是次安排只適用於地區直選及功能界別的選民登記在管制站投票站進行投票，而選舉委員會界別的選民則不適用。就選舉委員會界別而言，選舉管理委員會已安排該界別的投票在香港會議展覽中心所設的專用投票站集中進行，以確保投票及點票程序順暢。

當局指在今次特別安排下，管制站投票站將不設選委會界別投票安排。如該界別的選民身在內地，應及早規劃回港行程或透過「回港易」計劃返港以便在投票日進行投票。

為確保安排實施有序順暢，安排將採取預先登記制度並會設名額限制，三個管制站投票站的最高登記名額合共為111,000個，分別為香園圍（蓮塘）設33,000個、羅湖設42,000個，以及落馬洲支線（福田）設36,000個，名額將以先到先得形式分配。