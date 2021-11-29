嶺大師生1月中起須出示疫苗或每周一檢證明　否則被禁入

因應新冠肺炎疫情，多間大學早前公布進入校園的新措施，其中嶺南大學今（29日）公布，由於防疫原因及重新上面授課堂，要求所有嶺大學生、教職員、宿生及在校園逗留超過一天的人士，由明年1月14日起進入校園時須出示完成接種新冠肺炎疫苗的紀錄，或每周做一次病毒檢測。

嶺大指，有關要求涵蓋全日制及兼讀制學生、全職及兼職的教職員、宿生及每5天就會進入校園且每次逗留超過1天的人士。師生進入校園時須在嶺大所屬的手機應用程式展示接種或沒有確診的檢測證明，未能提供者將不被允許進入。嶺大續指，因患有慢性疾病或殘疾人士而不適合打針者，並選擇做檢測，可申請豁免。

另外，嶺大學生會編輯委員會今日在其專頁表示，校方的傳訊及公共事務處於上周五（26日）向所有教職員及學生發電郵，宣布從明年1月1日起，每個工作日升五星旗，及每周一次在校園舉行升旗儀式及奏國歌，以推廣國民教育及幫助學生培養對國家的歸屬感和國民身份認同。