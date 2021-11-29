前警員涉警署偷拍女同袍如廁　官指有悔意判入勞教中心

20歲前警員涉嫌於今年7月在葵涌警署女廁內，把手機伸到廁格上方偷拍女警如廁，惟遭女警察覺；前男警其後被捕，更被發現他曾用手機偷拍另外8名女警如廁。涉案被告早前承認一項遊蕩導致他人擔心罪，還押至今天（29日）在沙田法院被判處進入勞教中心。署理主任裁判官溫紹明指案件性質嚴重，禁閉式刑罰是唯一合適判刑，但考慮到被告意願、有悔意及獲家人支持，最終接納報告建議，判處勞教中心令。

已經離職的20歲被告王志亮，被控於2021年7月7日在葵涌警署2樓221室女廁及建築物共用部分遊蕩，而他單獨在該處出現，導致女子X合理地擔心自身安全及利益。

裁判官早前將被告還押，以索取心理及更生中心等一系列報告。辯方今天再呈上被告家人的求情信，父母在信中指被告工作壓力大才犯案，被告的2名胞姐亦指被告自小行為良好。辯方指被告的報告正面，因不懂處理壓力才犯案，現已有強烈悔意，希望法官接納報告建議，判處勞教中心令。辯方又指，被告亦認為勞教中心對他的紀律及更生有幫助。

案情指，案發當日早上約7時半，被告在葵涌警署內遇上X及她的上司，被告其後埋伏警署2樓訓示室內。當看見X進入女廁後，被告再走進女廁內，把手機伸到X所在廁格的上方及下方空隙偷拍，但遭X察覺，被告即時逃回訓示室，X因一時驚慌沒有追上。X將被告的外貌特徵告知上司及同樣任職警隊的男友，被告最終由警署警長拘捕。被告手機內被發現10張X的照片；另有30張照片及一段影片，攝於去年10月至今年6月，涉及8名不同女警如廁。被告在警誡錄影會面中作出招認，稱一時衝動犯案，並無針對特定對象，亦沒有把相片或片段散播到網上。

案件編號：STCC 2826/2021