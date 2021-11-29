組織質疑野豬滋擾宗數有「水分」　指滋擾問題源於漁護署人手不足

漁農自然護理署在12日推出的「豬殺令」，多頭野豬已被人道毀滅，惹來各界嘩然。漁護署當日解釋，因野豬滋擾宗數增加，稱在市區出沒野豬習性已改，有無傷人都構成危險，使到署方放棄原來「捕捉、絕育、放回」的措施。香港野豬關注組質疑當局的野豬滋擾數字或有「水分」，又斥署方所指投入大量人手處理野豬問題與事實不符。

香港野豬關注組今日(29日)引述漁護署2019年至2020年間收到超過1000宗野豬滋擾的報告，較以往數百宗大大上升。但組織根據署方6月時的文件指，2020年的野豬投訴或報告稍為回落，由最高峰1184下跌至1002宗，認為滋擾投訴數字有扭轉趨勢。

關注組亦引用南區區議會2018年的文件。文件顯示，南區在2017年有關野豬投訴的738個案中，包含野豬出沒、拯救及滋擾的數字。關注組質疑，署方所指的1000宗野豬滋擾報告中，有否包含野豬出沒或拯救的報告，「打電話話有野豬都計數」，而未必所有宗數都對人類構成滋擾。

對於漁護署指「捕捉、絕育、放回」計劃實施的4年已投入大量人手及資源處理野豬問題。關注組回應指，根據署方文件，2020至2021年度，處方只安排32人管理野豬，只佔漁護署編制人員的1.4%，認為人手與署方所稱的「大量」不符。