南亞匪3年前涉夥本地幫扑頭劫千萬現金　案件今於高院開審

尖沙咀3年前發生街頭傷人劫案，多名南亞漢涉嫌夥同本地幫，趁找換店客人剛兌換千萬港幣、準備搬上車運走之際，用玻璃樽扑頭施襲並劫去該批現金，失款至今未被起回。懷疑涉案的2名巴基斯坦裔男子及一名本地青年，事後同被控一項搶劫罪。他們否認控罪，案件今（29日）在高等法院開審，預計審訊20日。

3名被告依次是20歲的文雅法、17歲的NABEEL及年約20歲的郭政樂。其中首2名被告均為巴基斯坦裔，持香港身份證。控罪指，3人於2018年8月8日，在中間道遠東大廈外搶劫謝立峰及陳進波，劫去1000萬港元現金。

控方在開案陳詞指，案發當晚7時許，2名貿易公司職員到遠東大廈附近的找換店兌換1000萬港幣，他們把現金放進2個行李篋拖走，準備利用私家車載離現場。當私家車司機落車協助職員搬錢上車時，有人突然從後用玻璃樽襲擊司機的頭部，令他血流如注倒地，2名職員見狀連忙躲避。賊人伺機奪走2個行李篋，乘接應私家車逃去，遇襲司機則由救護車送院治理，整個搶劫過程歷時不足1分鐘。

控方續指，事後警方展開調查，包括翻查有關閉路電視片段，結果先後拘捕包括本案被告在內的多名人士，其中6人早前已承認搶劫罪，正等候判刑。控方透露，本案3名被告均承認事發時在現場及曾襲擊他人，但他們表示不知道會發生搶劫案，故只承認普通襲擊罪。不過控方認為，3名被告俱知情，且在劫案中扮演重要角色，拒絕接納3人承認襲擊罪。

案件編號：HCCC 138/2020