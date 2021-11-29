腎病不分年齡隨時埋身　專科醫生促留意尿液及主動檢測

年輕人亦要關注腎臟健康。有組織早前為約1700名市民進行早期腎病檢測，高達19%人驗出蛋白尿，當中約20%的人年齡介乎18至45歲。專科醫生建議小便時留意尿液是否持續出現泡沫。組織則呼籲大眾關注腎臟健康，及早接受定期腎病篩查。

病人組織聯會「腎友聯」今年7至8月期間，在5個商場為1709名成年市民進行自願早期腎病檢測，即場使用尿液檢驗試紙初步測試蛋白尿情況，並檢測血壓及血糖，收集1685個有效樣本。結果發現，19%市民驗出有蛋白尿，即每5人便有1人或有慢性腎病風險，但當中56%認為自己健康狀況良好。組織發現，愈年輕的群組中聲稱健康而有蛋白尿的比例愈高，在約220名18至45歲年輕人士中，29%驗出有蛋白尿，惟當中85%仍認為自己健康狀況良好。

計劃總顧問、香港大學腎臟內科講座教授鄧智偉指，腎病早期一般沒有徵兆，建議尿液是否持續有未能消散的泡沫，亦應主動向醫生查詢是否需要做腎病篩查，一旦發現腎功能開始衰退惡化，或出現微量至大量蛋白尿應及早治療，如病情愈嚴重更需緊密篩查。

家庭專科醫生傳鑑蘇指「預防勝於治療」，建議市民謹記「護腎4式」，包括：定期腎病篩查、控制四高，即高血壓、高血糖、高血脂及肥胖、維持低鹽飲食，以及慎用藥物。他又認為基層醫生應積極 教育市民及早預防慢性腎病，並有責任為市民健康把關主動安排 40 歲或以上人士做腎病篩查，亦可加入蛋白尿和腎小球 過濾率兩個測試，使患者愈早發現腎功能衰退並配合適當的管理及治療，以延緩病情惡化。

組織又指27%妥善管理血壓或23%血糖的人士仍驗出有蛋白尿，代表仍有腎病風險。腎友聯主席許麗華建議政府將腎病篩查納入每年常規檢測，以提升市民的生計的關注度及提早找出高風險者。