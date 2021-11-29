政Whats噏：侯文健退出天水連線　稱即日不隸屬任何政治組織

喺2019年反對修訂《逃犯條例》風波，有網民成立組織「天水連線」，當時4名成員更成功當選區議員。不過，因為區議員宣誓問題，有成員相繼辭職，而繼前成員關俊笙6月退出組織後，侯文健今(29日)亦喺社交平台貼文，表示「本人即日起不隸屬任何政治組織」。隨住2名骨幹成員退出，加上1人正在還押，究竟該組織仲能否繼續運作落去呢？

「天水連線」為天水圍嘅地區政治組織，喺上年7月21日，有網民發起「元朗7.21一周年遊行」，當日「天水連線」4名區議員未聽警方警告，並喺商場內聚集，最終4人涉「組織未經批准集結」被捕。當時警方批4人身為公職人員，但就罔顧公共安全，堅持發起並呼籲市民參與未經批准的公眾活動。

佢哋嘅另一位成員伍健偉亦就因參與上年民主派35+初選，涉違《港區國安法》，由年初還押至今已近1年。至年中傳出政府將安排區議員宣誓，如被判定宣誓無效或要償還巨額酬津，掀起區議員離職潮，嚇到一班區議員先後請辭，其中前成員關俊笙6月時因私人理由退出組織，至7月正式辭任區議員。今年亦曾聯同「守護大嶼聯盟」及社民連就71遊行申請不反對通知書，但最終不獲批。