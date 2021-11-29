前年黃大仙10.1衝突　5男否認暴動區院開審

前年10月1日多區出現遊行集會，其中黃大仙的示威演變成激烈警民衝突，5名男子被指當日參與暴動，及涉被警員制服時作出反抗。5男今（29日）於區院否認暴動及抗拒執行職責的警員罪，案件隨即開審。

5名被告依次是郭小杰（28歲）、張啟昌（20歲）、何文謙（25歲）、溫梓霖（17歲）及麥浩偉（22歲），同被控一項暴動罪。控罪指他們於2019年10月1日，在黃大仙龍翔道一帶，連同他人參與暴動。5人另外再各自面對一項拒捕罪，控罪指郭抗拒警長33625、張抗拒警員17587、何抗拒警偵緝警員6729、溫抗拒偵緝警員17416及麥抗拒高級警司2700。5人均否認全部控罪。

控方開案陳詞指，2019年10月1日下午，龍翔道近沙田坳道巴士站，有多名戴上防毒面具、頭盔及身穿黑衣等的人士聚集，並堵塞行人路及馬路，又築起傘陣與警方對峙，期間有人更向警方投擲硬物及汽油彈等。警方及後發出多次警告，要求他們離開但不果，於是展開驅散行動。期間有警員被手持鐵通及竹枝的人士襲擊，又被撥灑不明物體，其他警員於是上前支援。

5名被告先後分別被警員目睹身處現場或正在逃跑，但均被警員截獲。5名被告被制服時，均曾作出反抗，但終被制服，他們身上當時分別攜有防毒面具、眼罩、手套等。控方指由各被告的服飾、行為、在該處出現，以及被警方追捕後的反應，可推斷各人有參與暴動。

案件編號：DCCC 260/2020