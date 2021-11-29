啟德體育園擬增聘外勞水電工　勞顧會委員反指先招攬本地工人

造價近320億港元的啟德體育園初步擬申請輸入約500名外勞，涉冷氣、水喉等機電工種。據了解，為確保場館可供2025年全運會使用，啟德體育園承建商、民政事務局代表、體育專員與勞顧會勞方委員於近日會面「摸底」，表示有意向勞工處申請輸入500名外勞。輸入外勞申請未交勞顧會，有勞方委員表明反對，促加強本地招聘、提升待遇招攬工人；有工會指要先了解因何原因未能聘請足夠工人，強調輸入外勞是最後一步。

據悉，啟德體育園解釋指，明年6月是施工高峰期，燒焊、水喉、機電、冷氣等工種缺乏人手，曾作本地招聘但無法聘請足夠的熟練技工。勞工處回覆指，啟德體育園工程承建商在「補充勞工計劃」下提交了輸入勞工的申請，涉及與機電相關的工種，申請輸入的勞工人數有待確定。

勞工顧問委員會勞方委員譚金蓮表示，「風火水電」在香港有不同註冊制度，而且人數相比其他工種算充足，以電牌為例，註冊電牌工人有8萬位，燒焊、冷氣技工人數多，從事這些的工友不難招聘，倡先從薪酬待遇著手，並加強本地招聘。

電業工會聯合會主席張永豪稱，要先了解因何原因未能聘請足夠工人，因「風火水電」涉及的工種眾多，工人未必全都是在地盤工作，而地盤比較辛苦，「要提供足夠誘因令班工友跳入地盤」。他續指，按工會統計，相關人手仍然充足，強調輸入外勞是最後手段、須審慎考慮。