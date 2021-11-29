海關冚元朗大麻倉　起1200萬元貨拘兩男女

香港海關今日(29日)在元朗搗破一個毒品儲存倉，檢獲55公斤、約值1200萬元懷疑大麻，拘捕兩名男女，將繼續追查毒品來源。據悉，男疑犯有黑幫背景。

海關人員於今晨11時30分，在元朗一帶展開反毒品行動，於欖口村發現一名手持一個黑色袋男子離開一村屋，關員於是上前截停他搜查，當場在膠袋內搜出3公斤懷疑大麻。因此，關員押解該名男子返其租用的村屋單位搜查，於一房間內再檢獲52公斤懷疑大麻，同時發現一名台灣女子於另一房間休息。

行動中，海關共檢獲55公斤懷疑大麻，市值約1200萬港元，拘捕兩名分别26及30歲、同報稱無業的男女。海關經初步調查，女疑犯與男疑犯認識，惟兩人的關係需進一步調查，並將兩人押返海關總部助查。據悉，涉事村屋3層高，毒販於數個月前租用中間一層作大麻儲存倉，屋內有兩間房，其中一間收藏大麻，相信該大麻倉運作約兩個星期，檢獲的大麻沒有加上錫紙等特別包裝。

海關毒品調查科毒品調查第二隊高級調查主任楊偉漢表示，相信不法分子利用偏僻村屋作掩飾進行販毒，以增加海關偵破的難度，起出的大麻相信供應元朗區娛樂場所，海關會繼續追查大麻來源。販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判罰款5500萬港元及終身監禁。市民若遇到類似販運危險藥物情況，可以透過海關24小時熱線、或以電郵作出舉報。