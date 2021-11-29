亞視數碼媒體清盤案　官指下次提訊前仍未還款需頒清盤令

現以「亞洲電視」名義經營網上電視業務的亞洲電視數碼媒體有限公司（下稱「亞視」），於今年7月先後被2間債權人公司呈請清盤。其中一宗呈請案今天（29日）在高院原訟庭提訊。亞視一方向法庭要求，將案押後5星期，期間會與債權人商討債務重組方案。不過法官指它未就債務重組方案提交詳情，拒絕按其要求押後。最終亞視承諾，會在14天內還清欠呈請人的40萬港元欠款，法官下令將案押後21天，至12月20日再訊，並表明如到時亞視已按承諾還款，當日就會判呈請敗訴，毋須與訟雙方到庭；如當日亞視仍未還清欠債，則會立刻頒清盤令。

據庭上披露，亞視欠本案呈請人香港音像版權有限公司的債項為40萬港元，但亞視欠下所有債權人的欠款總額，就達到4億港元。亞視的代表大律師向法官指，其主要的債權人已簽字作實，同意毋須亞視清還當中95%的欠款。至於餘下債項，亞視就會在經營取得利潤之後清還。不過法官指出，亞視所講願意免卻還債的債權人，實際上都是亞視的關連公司。這些債權人有沒有抵押，亞視都沒有透露。至於亞視承諾有盈利便還錢，亦太籠統欠缺實質內容，法官因此拒絕因為此建議而押後案件。

法官最後詢問亞視，是否願意現在就清還欠呈請人的40萬港元。其大律師索取指示後，表示可承諾在14天內還款。法官因此決定將案件押後21日，到時才按亞視有否遵守承諾還款，來決定是否頒發清盤令。

就被呈請清盤一事，亞洲電視控股有限公司月前曾發表聲明，表示正對集團旗下的媒體業務進行重組。集團旗下亞洲電視數碼媒體有限公司的狀況，並不影響集團整體媒體業務的發展。

案件編號：HCCW 264/2021