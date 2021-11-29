5旬漢肝衰竭返港就醫　入屯院等到死　家屬見屍僵始揭噩耗

再有公立醫院急症室病人等到死！一名5旬中港司機半年前開始居內地，8月因腹痛於內地惠州及廣州求診，被初步診斷為急性肝衰竭，匆忙召救護車送回港治理。豈料屯門醫院急症室要求患者等待新冠病毒檢測結果，但等足7小時都不獲安排上病房，也無人治理，直至家屬發現他四肢僵硬、身體冰冷才揭發他離世。家屬質疑醫院出現嚴重疏忽，導致患者死亡，要求賠償及公開交代事故調查結果。

香港社區組織協會接獲死者家屬求助。死者黃潤全今年55歲，生前患有糖尿病及高血壓，6月初到惠州，陪伴內地的妻子迎接7月中出生的兒子，及後一直留在內地。直至8月，他因腹痛到惠州及廣州求醫，初步診斷為急性肝衰竭，因腹脹須引流腹水。對香港醫療制度有信心的他，為了及早康復，以照顧妻子及初生兒子，8月17日決定回港治理。

翌日，黃在家人的安排下由救護車直送到深圳灣口岸，當時已持有無染疫檢測證明。過關後，他下午1時16分到達屯門醫院，當時血壓正常、神志清醒，懂得應答問題。而他手持的廣州醫院的出院紀錄註明他病情危重，隨時可出現肝昏迷、意識障礙、呼吸及心跳停頓。院方把他列為緊急個案，送入無負壓系統的9A獨立診症室，護士於床尾約1米外設立iPad視像系統，遙距觀察他的情況及提供求救鐘。護士以疫情為由，不允許家屬進入病房。

等候上病房期間，醫護人員分別於下午2時09分及2時45分進入診症室，索取內地醫院的醫療報告及安排心電圖、血糖、血色素、X光等檢查。下午3時15分，黃完成檢查，再無任何醫護人員進入過9A房。黃的姐夫曾先生當時全程陪著他，自從他入院，他已叮囑醫護人員為其引流腹水，見黃嚴重腹脹、狀甚痛苦，也多次到護士站尋求協助，詢問何時能上病房，但護士表示要等待新冠病毒檢測結果，會盡快安排，並無派人親身巡查他的情況及安排引流腹水。

直至同日晚上7時55分，家屬擅自進入診症室查看，才發現他屍體冰冷、僵硬，已無心跳。經過一輪搶救，醫生晚上10時通知家屬，黃晚上8時18分已返魂乏術，其後為屍體驗新冠病毒，直至午夜才容許家屬見最後一面。

院方事後向家屬聲稱，黃下午3時15分返回病房後，護士下午5點50分透過iPad觀察到病人轉換姿勢，傍晚6點50分也觀察到病人有呼吸，並無呼吸困難等徵狀。家屬發現病人昏迷後，醫療團隊隨即急救，惟病人晚上8時18分不治離世。醫院同意若病人當時配有維生指數監察儀器，能更早發現病人情況轉變。院方已向醫管局通報事件，成立小組進行調查，亦責成急症室加密親身巡查的次數。醫院又稱，當天有多名危殆或危急病人需要在急症室進行搶救，因此一直未能安排黃上病房。

然而，曾先生其後整理資料及醫療紀錄時發現，他下午4時54分及6時40分曾拍攝過黃，他兩個時間的姿勢幾乎完全一致，連氧氣管脫落的位置、緊抓尿壺的手勢也一樣，質疑護士何以看見他曾改變姿勢，而且iPad距離床尾頗遠，根本難以觀察黃的呼吸。此外，黃2時45分的心電圖已出現異常，紀錄註明有機會是心肌病變，換言之，他的心臟可隨時停頓，肺部也出現充血，但院方並無任何醫療程序跟進，也無安排他立即上病房，而是任由他一邊承受極大痛苦一邊等待。

家屬又質疑，既然黃過關時，已持有檢測結果，為何醫院要求他再做檢測，才可上病房。更荒謬的是，醫院在黃離世前，都無安排過檢測，「根本唔知等緊啲咩，究竟佢係咪死於被遺忘？」。而且，自從9月中發出一次書面回覆，院方至今都無交代調查結果。東網正向屯門醫院查詢，正候回覆。