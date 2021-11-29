緊急病人未接駁維生監察儀器　死亡無人知　醫生批評不理想

急性肝衰竭病人於屯門醫院等到死都未獲治理，事件揭發醫院疏忽照顧，包括病人被評為緊急個案，但入院後僅透過視像系統監察情況，亦未有為病人接駁維生指數監察儀器，最終病人死於病房內竟無人知，直至家屬入房揭發。有公立醫院急症科醫生批評事件極不理想，指病人情況屬緊急，正常應每小時入房巡一次，為病人量血壓及觀察進展，而非僅透過猶如閉路電視的遙距監察去照顧病人。

屯門醫院向家屬解釋未能立即收病人上病房，是因當日有多名危殆及危急病人需要搶救。有公立醫院急症科醫生表示，即使當日醫護人手忙碌，但病人若已屬緊急個案，理應接駁維生指數監察儀器，一旦病人的心跳出現過慢或過快，護士站的醫護人員可即時得知病人情況，而不會出現「病人死亡都無人知」的荒謬情景。

他指新科技的確可輔助診症，但不能完全取代人手親自護理，巡房一定比視像監察系統更能清楚掌握病人的病情進展，因視像系統難清楚聽到病人的呼吸聲及起伏，若病人本身並不穩定，在首4至6小時宜每小時觀察一次。他建議院方與家屬加強溝通，亦要適時留意病人情況，否則悲劇會不斷重演。