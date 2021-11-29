男大學生否認向東鐵綫路軌擲物　拘捕警稱表明身份後仍遭被告襲擊

2019年11月12日有人發起「三罷」示威，18歲男大學生被指將垃圾放到港鐵東鐵綫沙田與大圍站之間路軌上，他另涉襲警及管有64根鐵釘而被捕。涉案男生否認意圖危害乘客安全及襲警等罪，今（29日）在沙田法院受審。拘捕被告的警員供稱，當日被告手持半滿黑色垃圾袋，由右下向左上方向拋起，他隨即大叫「警察」及上前，被告則用右拳揮向他左臉，他避開及用警棍打向該被告左大腿，其後在同事協助下制服被告及在他背包內搜出一袋鐵釘。

報稱學生的18歲被告李澤輝，被控意圖危害乘客等的安全而在鐵路上放置木頭等、襲警、及管有物品意圖摧毀財產等3罪，控罪指被告於前年11月12日在大圍文林路意圖危害附近鐵路乘客的安全，而將一袋垃圾非法及惡意放置於鐵路上；及襲擊高級警員區永雄；以及管有64根鐵釘，意圖用作損壞屬於其他道路使用者的財產，即車輛輪胎。控方今新增交替控罪的危及鐵路乘客安全罪，控罪指被告於同日同地因其非法作為，即放置垃圾在鐵路上，導致危及任何在鐵路乘客或身處鐵路附近的人的安全。

案發時駐鐵路應變部隊的警長鄭學松供稱，由於當日有「大三罷」的消息，他與隊員到文林路、明愛樂進學校對外馬路埋伏，因鐵路鄰近該處且圍網亦不高，該處有機會被人扔物品到路軌上。鄭補充指，當日他們身穿黑色保護制服、頭盔及制服左胸前有行動呼號，但並沒有警察字樣；駐鐵路警區應變部隊的高級警員區永雄供稱，當日他與警長鄭學松同在車上埋伏，當時他身穿黑色工作服，但制服右上臂有代號章，他身上攜有佩槍、通訊機及伸縮警棍。區續指，當鄭指示他到垃圾站外堵截時，他首先下車，看見一名身穿黑色連帽衣、黑褲、白鞋及揹黑色背囊男子，雙方相距約7米，男子手持半滿的黑色垃圾袋，由右下向左上方向拋起。

區隨即大叫「警察」，並打算上前制止該男子，原本背向他的男子轉身，並用右拳揮向他左臉。區稱他避開及抽出警棍，打向該男子左大腿後，男子倒在地上，但仍繼續反抗掙扎，最終他在鄭的協助下制服男子及雙手綁上索帶，他又脫去男子面罩及問其名字；區在庭上認出被告為當日被制服男子。區又稱他其後在被告背囊中搜出一袋鐵釘。

案件編號：STCC 1690/2021