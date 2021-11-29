變種來襲留港過節難遏消費意慾　6成市民今年聖誕想「使多啲」

新冠肺炎疫情未止，面對非洲新變種病毒來襲，港人被迫再度留港過聖誕，但似乎未有影響市民消費意慾。有機構今日(29日)公布調查結果，發現6成港人今年消費額料較去年上升，有超過2成人更料會較去年「豪花」多3成甚至1倍。4成人指是因為消費券有帶動消費意慾，亦有人指未能出國外遊，把預算轉移。

為了解市民在疫情下的聖誕消費意慾等，新城財經台在今年10月11日至31日期間，以網上調查方式訪問了4,335名市民，結果發現有60%人料會較去年增加消費額，結果比去年調查高34%，6成人中有23%人表示消費額升3成甚至1倍，只有25%人表示消費額會與去年類同，15%人指會有所減少。市民消費意慾增，除了因為有節日氣氛外，44%人認為消費券有帶動消費意慾，有21%人認為未能出國旅行，把預算轉移到本地消費。

雖然本港疫情有暗湧，但街上人流亦開始恢復，有71%人選擇外出到實體店，如零售店與商場購買與聖誕相關禮品，較去年上升，而網購則由去年的41%下跌至29%。最多人認為可以先接觸貨品以及可向店員查詢，是一大前往實體店的原因，亦有人喜歡逛街購物的過程、認為網店退貨或換貨手續麻煩等。

對於港人打算如何慶祝，有57%人指會吃聖誕大餐、30%人會參加戶外活動、27%會選擇宅度假。在吃聖誕大餐中，自助餐仍是港人最愛，有58%人打算約親友吃自助餐大快朵頤，較去年再次上升，其次為火鍋店、日式餐廳，另外亦有22%人打算留家自己下廚。