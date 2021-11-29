東方連日追訪　踢郁房署清理「曱甴屋」　景林邨街坊讚為民請命

東方傳媒機構(下稱東方)再次發揮第四權，為民請命！早前將軍澳景林邨景桃樓一中層單位被爆出驚嚇「曱甴屋」事件，《東方日報》一連兩日(28及29日)頭版及跟進報道後，房屋署始急急腳「補鑊」，今日終於往涉事單位清潔，並且按屋邨管理扣分制扣分。據了解，「曱甴屋」只被清理部分位於單位門口位置的垃圾，但已讓被困擾多時的鄰居感到開心，直言幸得東方跟進「先踢得郁房署做野」。不過，購入該「曱甴屋」旁租置屋回收單位的準業主則坦言，「應該都唔會要(單位)了」，促房署盡快給予交代。

備受「曱甴屋」問題煩擾多年的街坊葉太表示，今日早上10時至下午1時左右，有房署人員上門清潔涉事單位，但因涉事租戶不願配合，故只有清理單位門口位置的垃圾，另有部分位於屋內的垃圾並未有清走，包括拾荒撿回來的床褥、數台雪櫃等。而在下午4時半左右，亦有據稱是房署人員上門了解事件。對於房署終於派人上門清潔，葉太認為「係個好開始」，形容現時「起碼佢(涉事單位)閂到門」，又感謝東方連日跟進事件，方「踢得郁房署」。

抽中綠置居後、購入「曱甴屋」旁單位的劉先生則指，雖然房署今日終派人上門清潔，但仍未有給予他任何交代、或可以讓他延遲簽約等緩解方案，狠批房署無視投訴且欺騙買家，坦言應該會無奈「撻訂」，不購買單位。

房屋署回覆東網時表示，日前在得悉事件再度發生後，已隨即聯絡有關租戶作出警告，並已按屋邨管理扣分制扣分。房屋署經取得事主的同意後，已就個案聯絡有關政府部門及機構，協助事主進行清理及提出適切的援助。