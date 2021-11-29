輸入不絕再爆新變種　港府憂疫情反彈　通關夢成空

正當中港通關現曙光之際，非洲新變種Omicron來勢洶洶，行政長官林鄭月娥今日(29日)在社交網站以期盼「通關」為題撰文，提到近日疫情在其他地方，特別是歐洲等地快速回升，若本地疫情不幸反彈，市民對「通關」的盼望亦恐怕是鏡花水月。

她提到，本地雖持續「清零」，但出現個別涉及機組人員的輸入個案，並收緊相關檢疫措施。過去兩個月以來，政府亦積極跟進內地專家提出的意見，進一步加強了本港的防疫措施，繼11月初兩地專家舉行視像會議後，內地疫情防控專家團上周已來港考察4天，隨後亦在深圳召開第2次對接會議，體現中央明白市民對逐步恢復往來的期盼，並為此給予高度重視。

港府早前亦已取消絕大部分豁免類別人士到港後免檢疫的安排，但社會對航空貨運服務的需求殷切，為保障日常生活必需品、個人防護裝備、藥物和疫苗等的供應，有需要就貨機機組人員作出豁免安排，情況如同兩地處理跨境貨車司機的做法。但承諾政府會不斷檢視執行情況，務求杜絕輸入病毒感染的風險。

林鄭最後亦不忘出口術「谷針」，表示面對持續近兩年的疫情，即使採取不同的應對策略，但疫苗接種仍為關鍵，一些較具爭議性以提高接種率的措施在各地相繼推出。她又強調若本地疫情不幸反彈，會為尚未接種疫苗的市民，特別是長者帶來極大生命健康風險，呼籲市民盡快接種疫苗。