上周中有確診新冠外地旅客到訪　機場「橙區」納強檢

本港機場專門處理國際航班的「橙區」被納入強制檢測。港府今晚(29日)發出強制檢測公告，指因應一宗於病毒潛伏期間在本港機場滯留的確診輸入個案，凡本月24日至27日期間，曾身處本港機場一號客運大樓5樓「橙區」，或6樓「橙區」閘口25至71的人士，必須於下月1日或之前接受檢測。

另外，荔枝角公園體育館再被納入強檢，凡於本月11日下午2至4時曾身處該處的人士，必須於下月1日或之前接受檢測。

此外，由於13間學校爆發上呼吸道感染、流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎病徵相似，故被納入強制檢測公告。相關學校包括長沙灣的浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校、石硤尾邨的香港耀能協會石硤尾幼兒中心、沙田新翠邨的鄰舍輔導會新翠育嬰園、將軍澳尚德邨的協康會陳宗漢紀念中心、天水圍天耀邨的仁愛堂吳黃鳳英幼稚園暨幼兒園、觀塘的花園大廈浸信會幼兒學校、北角的北角聖彼得堂幼稚園、粉嶺華明邨的香港保護兒童會利黃瑤璧日託嬰兒園、石硤尾白田邨的崇真會白田美善幼稚園、元朗水邊圍邨的保良局元朗幼兒學習天地、赤柱馬坑邨的聖公會聖彼得堂幼稚園（赤柱分校）╱ 聖彼得堂赤柱幼兒園、粉嶺祥華邨的基督教香港信義會祥華幼稚園（正校），以及跑馬地的寶血幼稚園。