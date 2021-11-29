澳洲德國及意大利等9國　周四列高風險地區　限打齊針港人入境　

鑑於尼日利亞有Omicron變異病毒株個案輸入香港，以及因應區域的最新疫情發展，政府今日(29日)公布，將由明日(30日)凌晨零時起，指明安哥拉、埃塞俄比亞、尼日利亞及贊比亞為A組指明地區，從該4個地區來港的非香港居民不准入境，並對相關抵港人士實施最嚴格的檢疫要求。

同時，按全球新冠疫情發展，政府將於12月2日凌晨零時起，指明澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克共和國、丹麥、德國、以色列及意大利為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

明晨起，自尼日利亞、安哥拉、埃塞俄比亞及贊比亞抵港人士須實施最嚴格的檢疫及檢測安排，自上述4地區抵港的香港居民，必須先到竹篙灣檢疫中心進行7天的強制檢疫，其間須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察該人士的健康狀況。7天後再到已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的14天強制檢疫，其間仍須進行頻密的檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

政府將指明發現有Omicron輸入個案的地區為A組指明地區，當中包括澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克共和國、丹麥、德國、以色列及意大利，本周四起，21天內曾逗留上述地區的非香港居民不准入境。香港居民則必須完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機來港，及酒店檢疫21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。