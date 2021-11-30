油塘混凝土廠擁兩牌照僅拒1續牌　議員轟環保署失職累居民

《東方日報》早前以頭版報道踢爆政府規劃失誤，油塘的混凝土廠令區內沙塵滾滾，10萬名居民日日食塵。當中促使環境保護署在報道刊出10日後「跪低」，拒絕混凝土廠的續牌申請。居民猶如突然望到走出污染困局的曙光，但環保署承認該公司持有2個牌照，一併營運區內3間混凝土廠，目前只是拒絕其中1個續牌申請。而署方在去年9月至今年8月共接獲19宗有關油塘東源街20號及22號混凝土廠的投訴，主要涉及空氣污染及噪音問題。議員狠斥環保署「做一半、唔做一半」，況且混凝土廠已決定上訴，環保署容許廠房在期間繼續運作，對社區造成的污染問題根本無分別。

油塘目前有3間混凝土廠，市民飽受困撓，包括最惡劣的空氣污染、噪音污染、水泥車出入頻繁阻礙交通及導致意外頻生、廠房曾將沙石直接倒進海中等。直至本報報道後，環保署才正視事件，於今年4月29日宣布油塘東源街22號的混凝土廠過往因環保表現欠佳，但廠方未能提交足夠資料證明有能力防止污染物排放及避免對附近居民構成滋擾，因此拒絕該混凝土廠的指明工序牌照續牌申請。

但本報發現有關公司持有2個牌照，同時營運旁邊的東源街20號混凝土廠。環保署承認位於東源街20號及22號的廠房是以2個牌照運作，早前只是拒絕其中22號廠房的續牌申請，至於20號廠房的續牌申請則在處理中。署方又指22號的混凝土廠提出上訴後，可按原有牌照的條款繼續運作。而該署會不時突擊巡查，若發現混凝土廠違反牌照條款或其他相關污染管制條例，定必嚴肅跟進及採取執法行動。另外，署方只會在申請人能確實證明可達致空氣質素指標的標準，及避免對附近居民產生滋擾後才會向20號廠房續發牌照。

身兼觀塘區議會主席的立法會議員柯創盛一直關注事件，他批評環保署對廠房運作是愛理不理、甚至是不處理，才製造今日的惡果。他亦狠斥環保署沒有開誠布公地告訴公眾，有關公司其實持有2個牌照營運區內3間廠房，其營運手法理應一樣，沒有理由只有一間廠房被停牌，他指「今次停一間、唔停另一間」，是斬腳趾避沙蟲及有「買佢怕」的情況。柯直言停牌是市民的終極目標，若果環保署發現廠房「唔對路」，要採取果斷手法杜絕問題。

有關公司早前發聲明回應指，使用該處道路的巴士、貨櫃車、垃圾回收車輛等均會導致路面濕滑，構成危險並引致交通擠塞，甚至其他環境污染問題，認為單純將責任推諉混凝土車並不公平，又指廠房會持續完善程序，特別着重防止塵粉外洩及確保附近路面清潔。本報曾向廠房進一步查詢，望了解另一牌照的營運情況，但截稿前未獲回覆。

柯創盛不接受公司的辯駁，直指仍然存在的環境問題正說明廠房「講就一套、做就另一套」，又指若廠房當初是守法的話，不會出現如今大量市民促請廠房盡快搬離油塘的訴求。