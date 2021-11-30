政府規劃失當　廠房重置地點起爭拗

油塘近年有多個住宅項目落成及入伙，人口逾10萬，但附近混凝土廠長期運作令空氣質素每況愈下，外界狠批政府規劃失當。環保署早前「跪低」承認多次發現混凝土廠不當運作，違規多次仍未有改善，決定拒絕混凝土廠的續牌申請，但廠房仍在運作。政府早前亦指正在物色將軍澳第137區作合適用地重置，同樣引起當區居民不滿，惟政府從未打算關閉廠房，導致兩區居民均怨聲四起。

混凝土廠附近空氣污染長期超標，對當區居民造成逾30年的困擾，環保署一直未有處理該問題，僅先後於2018年和2020年分別就混凝土廠違反牌照條款檢控3宗個案，及後又承認廠房的「指明工序牌照」已屆滿，但仍批准繼續臨時運作。直到本報於4月踢爆後，署方才拒絕該間混凝土廠的指明工序牌照續牌申請。觀塘區議會曾討論混凝土廠對社區造成影響，指污染問題直逼民居，要求政府中止向其發出牌照，動議得以通過，及後更成立油塘混凝土廠工作小組跟進問題。

政府曾稱，計劃將廠房搬至將軍澳137區，惟將軍澳居民大力反對。西貢區議會早前亦提出動議，稱區內居民對重置混凝土廠的計劃感到震驚，指區內已經有堆填區及填料庫，恐怕會進一步加劇污染，區議會及後通過動議。

另外，有議員亦於立法會上稱，將軍澳137區將來有大規模的房屋發展，重置廠房只會重置污染問題，要當區居民「硬食污染」，亦有議員建議在北區、元朗、離島等大型發展區批出臨時混凝土廠用地，當完成發展項目後則停止廠房運作。但政府仍未表示廠房會否照常搬遷，解決廠房造成的空氣污染問題仍遙遙無期。