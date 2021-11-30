涉直播場景吸引賭客巨額網上非法賭博　洗米華等5人被羈押

澳門檢察院昨日（29日）深夜發出新聞稿，指澳門警方日前偵破的一宗涉嫌利用網絡進行非法賭博及清洗黑錢的案件，以姓周嫌犯（即太陽城集團董事周焯華，綽號「洗米華」)為首的11名涉案人被移送檢察院偵辦。由於考慮該等犯罪對澳門博彩業的合法經營和金融秩序的穩定產生嚴重影響和衝擊，為防止相關嫌犯逃脫，刑事起訴法庭接納承辦檢察官的建議，對案中姓周等5名嫌犯依法採用羈押強制措施，對另外6名嫌犯分別採取提供身份資料及居所書錄、繳納擔保金、定期報到以及禁止離境等強制措施。

澳門檢察院指，當地警方於一年多前，初步掌握姓周嫌犯等人涉嫌不法經營賭博的證據，並對該團夥立案偵查。案情顯示，該團夥涉嫌以澳門為基地，在菲律賓架設一個非法網絡直播投注平台，透過「直播場景」吸引內地居民為主要客源進行巨額網上非法賭博，並利用澳門的公司帳戶，透過地下錢莊轉移不法所得。

經初步調查，有充份跡象顯示該團夥成員分別涉嫌觸犯澳門《刑法典》「參加犯罪集團罪」最高可處10年徒刑；亦涉嫌觸犯該法典「領導犯罪集團罪」，最高可處12年徒刑。另外他們也涉嫌觸犯《預防及遏止清洗黑錢犯罪》的「清洗黑錢罪」，最高可處8年徒刑，以及《不法賭博》的「不法經營賭博罪」，最高可處3年徒刑。意味一旦上述罪名若全部成立，最高可判囚33年。