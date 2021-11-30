新冠未消　流感又至　醫管局撥7億元應對冬季求診高峰

本港疫情放緩，但公立醫院服務需求仍然緊張，加上移民潮推高醫護人手流失率，若冬季流感此時大爆發，本港醫療系統恐難以負擔。醫管局今日會公布疫情下冬季服務高峰期的準備工作及應變措施，稱已向各醫院聯網分配逾7億港元撥款，以計劃及準備本年度冬季服務高峰期的措施。但該局承認醫護人手流失有惡化趨勢，目前正積極挽留人才並招聘來應付問題；該局亦呼籲私人執業醫生及中醫師於長假期間繼續開診，以減輕公營醫療負荷。

醫管局總行政經理(聯網運作)黃立己承認持續醫護人手流失有惡化趨勢，目前需倚賴延遲醫護退休年齡，新畢業護士及增加現有員工進升機會來挽留人手以應付問題。他稱，為應付冬季服務高峰期，醫管局已向各醫院聯網分配逾7億港元撥款，並計劃本年度加開323張新病床，800張臨時病床，增加200名醫生、1230名護士及370名專職醫護人員。在冬季服務高峰期間，共增加約2.4萬個普通科門診額外的服務名額，包括長假期中約3500個額外服務名額。

至於去年合併的流感及新冠病毒測試，由於需要省卻人手，將回復獨立測試。黃解釋因去年發現流感活躍度低，而且單做新冠病毒測試可全自動機械化，不經人手，相信可減輕前線醫護的壓力。他又積極呼籲醫護人員接種流感疫苗，並透露截至本月22日，只有約2萬5千名醫護人員接種流感疫苗，佔整體人手僅接近30%。

另外，醫管局亦已預先點算具兒科服務經驗的護士人手，以便有緊急需要時作出調動。根據初步估算，約有逾百名具相關兒科護理經驗的護士目前在其他臨床部門服務。醫管局及聯網醫院會考慮整體服務運作情況，在有需要時作出人手調配。

根據醫管局數字，去年12月至今年5月的冬季服務高峰期內，經急症室入內科的65歲以上人士有634人，與對上一個冬季服務高峰期相若；期內的內科病房的病床住用率達98%，較對上一個冬季服務高峰期低一個百分點，但較2018年12月至2019年5月的冬季服務高峰期則少9個百分點，黃估計或與近兩年全民口罩，減低流感傳播有關。