東方日報A1：全球疫慌　封鎖香港

港人渴望通關已久，惟每次準備與內地通關之際總出意外，今次又突然「殺出」Omicron新變種病毒，通關之路再添阻滯。全球多地陸續發現相關個案，截至昨午，本港出現3宗Omicron變種病毒個案，佔亞洲最多案例。各國面對變種病毒聞之色變，紛紛收緊入境措施，以色列、日本相繼鎖國；俄羅斯、巴基斯坦亦向出現病例的香港「落閘」，禁止本港旅客及航班入境。港府表示正密切監察不同地區的疫情，會將出現Omicron的地區納入高風險的A組指明地區，惟防疫慢九拍、一向「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的港府始終不願實施禁飛，仍容許已打針港人從高風險地區返港。

本港昨日再公布，新增一宗涉及Omicron的輸入個案，連同本港早前出現的兩宗案例，至今已累計3宗。新增個案為本周日確診的37歲男子，他於本月24日從尼日利亞，經埃塞俄比亞及泰國乘搭航班ET608抵港，沒有病徵，在北角華美達盛景酒店檢疫的第3日證實染疫，帶有N501Y變種病毒，當時CT值為27至29，即病毒量低，惟入院時的CT值降至20，即屬病毒量高，其後基因排序顯示他帶有Omicron，並顯示他於近期在香港以外地方受感染。他已接種兩劑由美國研發的莫德納疫苗。

因應Omicron來勢洶洶，食物及衞生局局長陳肇始表示，港府將加強防疫工作。她表示會將出現Omicron的地區納入A組指明地區，若地區涉及的風險較高，例如有懷疑社區感染，本港會對相關抵港人士實施更嚴格要求，例如要求檢疫人士先在竹篙灣檢疫中心進行7天檢疫，期間需每日進行檢測，方可前往指定酒店完成餘下14日的強制檢疫要求。這項要求已於28日起適用於非洲南部8個地區，並會按風險程度適用於更多A組指明地區。

衞生防護中心總監徐樂堅補充指，現時來自A組指明地區的非港人已禁止入境，對於會否同樣要求禁止港人入境，他指要平衡相關要求，並要視乎該些國家有否社區爆發的可能性。

雖然當局表示會緊守「外防輸入」，但港府始終不願對相關地區實施禁飛。反觀俄羅斯因應本港出現相關個案，早已禁止香港旅客入境，就連巴基斯坦亦向香港「落閘」，限制本港航班入境。特首林鄭月娥昨於社交網站撰文，再以港人對通關的期盼藉機谷針，指日前香港市民接種第一劑疫苗的比率達70%，但觀乎近日疫情在其他地方特別是歐洲地區快速反彈，恐怕70%的接種率不足以為香港提供足夠保護，又指若本地疫情不幸反彈，除了為尚未接種疫苗的市民，特別是長者的生命健康帶來極大風險外，「通關」的盼望恐怕是鏡花水月。

本港首兩宗Omicron個案為早前的輸入個案，涉及36歲印度籍男病人（個案12388）及62歲中國籍男子（個案12404），二人於赤鱲角富豪機場酒店檢疫時確診，於25日被驗出帶有Omicron變種病毒株，當局已要求附近房間住客進行隔離檢測，全部均沒確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，上述須隔離的住客共有14人，其中兩人已返回上海，其餘12人全部已進行檢測，沒有新增個案。

政府昨深夜出稿指由今日（30日）凌晨零時起指明安哥拉、埃塞俄比亞、尼日利亞及贊比亞為A組指明地區，4個地區抵港人士需接受7+14天「疫監」；另外周四（12月2日）凌晨零時起，指明澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克共和國、丹麥、德國、以色列及意大利為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求，只批准已打齊兩針港人抵港。

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